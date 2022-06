Sportwereld sluit deals met bitcoin-boeren, ‘maar het laatste wat je wilt, is in zee gaan met een stel cowboys’

Door Arjan Schouten



Schaatser Ted-Jan Bloemen haalde in 2018 nog CNN toen hij als eerste olympische atleet ooit met een contract op crypto-basis naar de Winterspelen van 2018 afreisde. Nu, vier jaar later, maken zelfs ’s lands populairste sporters als Rico Verhoeven, Michael van Gerwen, Memphis Depay en Max Verstappen reclame voor bitcoins. Bybit, de snelst groeiende aanbieder ter wereld, betaalt in drie jaar tijd zo’n 130 miljoen euro aan Red Bull Racing om te profiteren van het miljoenenpodium van Formule 1-wereldkampioen Verstappen, die in een commercial optreedt. Een nog vrij bescheiden investering in de wereld van de crypto-valuta, overigens. Gigant Crypto.com legde onlangs 700 miljoen dollar neer om op het onderkomen van de LA Lakers te staan. Reden voor concurrent FTX om voor 400 miljoen de naamsrechten van de arena van Miami Heat te kopen.