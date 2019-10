St. Louis Cardinals veel te sterk voor Atlanta Braves

Ajax krijgt 750 tickets voor CL-duel bij Chelsea

9 oktober Voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Chelsea, op 5 november, krijgt Ajax de beschikking over slechts 750 tickets. Dat werd duidelijk in het vooroverleg dat beide clubs over de wedstrijd voerden. Slechts het onderste deel van het gehele uitvak van Stamford Bridge in Londen wordt voor fans uit Nederland vrijgehouden.