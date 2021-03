Suriname boekt ruime zege op Aruba in WK-kwalificatie

Suriname heeft ook zijn tweede wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks gewonnen. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won zaterdagnacht in het Amerikaanse Bradenton (Florida) met 6-0 van Aruba, dat gecoacht wordt door Stanley Menzo. Woensdagnacht versloeg Suriname in Paramaribo de Kaaiman Eilanden al met 3-0.

De 30-jarige spits Nigel Hasselbaink, die uitkomt voor het Israëlische Bnei Sakhnin en een neef is van de befaamde goalgetter Jimmy Floyd Hasselbaink, had met drie goals een groot aandeel in de zege van Suriname.

De overige treffers kwamen op naam van Roland Alberg, Florian Jozefzoon en de Arubaan François Croes, die in eigen doel scoorde.

Bondscoach Dean Gorré selecteerde voor de WK-kwalificatie van Suriname diverse spelers met een verleden in de Eredivisie. Zo maken onder anderen Ramon Leeuwin, Shaquille Pinas, Ryan Donk, Warner Hahn, Damil Dankerlui, Kelvin Leerdam en Dion Malone deel uit van de ploeg.

Lange en lastige weg

Suriname komt uit in groep B van de Concacaf-zone, waarin de 35 Noord- en Midden-Amerikaanse landen en de landen uit het Caribisch gebied strijden om drie plaatsen op het WK van volgend jaar in Qatar. Andere landen in de groep van Suriname zijn behalve Aruba en de Kaaiman Eilanden ook Canada en Bermuda. Canada is naar verwachting de sterkste tegenstander in de groep.

De weg naar Qatar is lang en lastig. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde, waarin een van de andere vijf groepswinnaars wacht in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde de toplanden van de Concacaf-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. Dan volgt een hele competitie. De beste drie landen gaan rechtstreeks naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.