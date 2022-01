Tallon Griekspoor na drie sets met kramp onderuit: ‘Kon niet anders verwachten na de klote voorbereiding’

Australian OpenDe Australian Open zit erop voor Tallon Griekspoor. De Nederlander was aan een fraaie reeks bezig, maar is in de tweede ronde een halt toegeroepen door Pablo Carreño Busta. Na een vijfsetter plaatste de Spanjaard zich voor de volgende ronde in Melbourne: 3-6, 7-6 (8-6), 6-7 (3-7), 6-3 en 4-6. De partij duurde liefst 4 uur en 11 minuten.

Griekspoor besloot de lange partij met een backhand in het net, op het tweede wedstrijdpunt van de Spanjaard. Griekspoor bewoog al enige tijd moeizaam. Vroeg in de wedstrijd onderging hij een medische behandeling aan zijn linkerbovenbeen. In aanloop naar het toernooi had Griekspoor al te maken met een teenblessure.



In de Kia Arena in Melbourne wist Griekspoor de voormalig nummer 10 van de wereld, ondanks de fysieke klachten, goed partij te bieden. Hij brak de Spanjaard direct in de openingsgame, maar leverde vervolgens ook meteen zijn eigen opslag in.

Carreño Busta won de eerste set en nam in de tweede set een voorsprong van 3-1. Het leek uit te draaien op een eenzijdig duel, maar Griekspoor knokte zich knap terug. ‘Let’s go’, klonk het nadat hij was teruggekomen tot 3-3, waarna zich een fraai gevecht ontspon. Pas bij 5-5 in de tweede set sloeg Griekspoor zijn eerste ace en in totaal sloeg hij slechts drie aces.

In de tiebreak van de tweede set sloeg Carreño Busta op setpunt voor de Nederlander een dubbele fout, waardoor Griekspoor de stand gelijk wist te trekken. De set duurde 61 minuten.

Volledig scherm Carreño Busta wint. © AP

Carreño Busta nam in de derde set twee keer een break voorsprong, maar beide keren maakte Griekspoor de break direct ongedaan. In de tiebreak was hij vervolgens te slordig. Griekspoor toonde echter mentale weerbaarheid en liep in de vierde set uit naar 3-0. Hij liet zijn tegenstander nog terugkomen, maar plaatste op 4-3 opnieuw een break, waarna hij de set afmaakte met een lovegame.

Moeizamer

In de beslissende set had de taaie Carreño Busta continu de leiding en Griekspoor ging steeds moeizamer bewegen. Bij 5-4 serveerde hij om in de wedstrijd te blijven, maar voorafgaand aan de game zat al hij met een zorgelijke blik op zijn bank. Carreño Busta profiteerde en maakte een einde aan de fraaie serie van Griekspoor.

De Nederlander slikte daarmee zijn eerste nederlaag sinds september en zag zijn reeks van 29 partijen zonder verlies eindigen. Carreño Busta, een voormalig top 10-speler, reikte twee keer tot de halve finales van een grand slam. In 2017 en 2020 was hij halvefinalist op de US Open. Griekspoor, die in de eerste ronde een overtuigende zege had geboekt op de Italiaan Fabio Fognini, was voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een grandslamtoernooi.

,,Op dit moment is het vooral heel erg balen. Van mijn tennis baal ik niet, maar ik baal ervan dat ik vanaf de eerste game van de derde set volledig in de krampen zit”, zei Griekspoor, die in aanloop naar het toernooi al te maken had met een teenblessure. ,,Vervolgens kon ik niet zo spelen zoals ik wilde spelen. Maar ondanks dat heb ik in de derde, vierde en in het begin van de vijfde set goed gespeeld.”

In de slotfase van de vijfde set snakte Griekspoor, die wederom met medicatie speelde, naar het einde en op 5-4 leverde hij zijn servicegame in. ,,Ik kan niet anders verwachten na de klote voorbereiding die ik heb gehad. Ik heb bijna niet kunnen trainen en maximaal anderhalf uur op de baan gestaan. En dan speelde ik nu 4 uur en 10 minuten in 35 graden, tegen een Spanjaard die niks weggaf.”

Griekspoor baalde van zijn eigen optreden. ,,Ik sloeg lange tijd niet eens 50 procent van mijn eerste services in. Dat slaat helemaal nergens op, al is het ook weer niet dat ik John Isner ben. Ik moest het te vaak doen vanuit mijn tweede service en dan mag je tegen Carreño Busta - de nummer 20 van de wereld - aan de bak.”

Dat zijn ijzersterke reeks ten einde kwam, deerde hem niet. ,,Daar heb ik weinig moeite mee, maar de manier waarop dat gebeurt, vind ik vooral pijnlijk. Je speelt een grand slam en het moest wel heel gek lopen wilde de reeks hier niet eindigen. Ik heb de ultieme luxe gekend met hoe ik gespeeld heb en met zoveel overwinningen. Dat gebeurt eenmalig in je carrière. Ik zal dit jaar een stuk minder potten spelen en een stuk meer verliezen”, aldus de nummer 62 van de wereld.

