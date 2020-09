Thiem: Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen

,,Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen’’, sprak Dominic Thiem na de zenuwslopende finale op de US Open. De woorden van de Oostenrijkse winnaar waren gericht aan Alexander Zverev, die dicht bij zijn eerste grandslamtitel was, maar toch in vijf sets verloor.

Het werd na vier uur strijd uiteindelijk 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (6). ,,Je gaat het zeker maken en je ouders en familie trots maken’’, vervolgde de 27-jarige Thiem richting zijn vier jaar jongere vriend. ,,We kennen elkaar sinds 2014 en er is een goede vriendschap ontstaan. Sinds 2016 hebben we ook een mooie rivaliteit.’’

Zverev hoorde het in tranen aan. Kort daarvoor had hij het woord genomen, maar bij zijn speech was hij de emoties niet de baas. ,,Ik weet niet waar ik moet beginnen’’, zei de Duitser na de finale met een zeer vermakelijke apotheose. ,,Allereerst wil ik Dominic feliciteren. Ik had graag gezien dat je wat meer ballen had gemist en ik niet de runner-up speech zou doen. Ik hoop dat ik ooit de beker mee naar huis kan nemen.’’

Beiden richtten zich ook nadrukkelijk tot de organisatie, aangezien het lange tijd onzeker was of het toernooi wel doorgang zou vinden. ,,Totdat ik hier aankwam kon ik niet geloven dat dit toernooi door zou gaan’’, bekende Thiem. ,,Het was niet makkelijk voor jullie. Hopelijk hebben we in 2021 weer volle banen. Dat is de wens van iedereen.’’

Volledig scherm Dominic Thiem © AFP

Volledig scherm Alexander Zverev © AFP