Tiger Woods krijgt hoge Amerikaanse onderscheiding uitgereikt

Gi­ro-spel: Stel nu je eigen ploeg samen!

4 mei De klassiekers zitten erop, maar het wielervoorjaar van 2019 vol Nederlands succes is nog lang niet voorbij. Op 11 mei begint in Bologna de 102de editie van de Ronde van Italië. Tot en met 2 juni woedt er ongetwijfeld weer een hevige strijd om het roze met Tom Dumoulin, de winnaar van 2017, weer als voorname titelkandidaat. Zoals de voorbije jaren vaker het geval was kun je als wielerliefhebber meespelen met je eigen Giro-ploeg. De inschrijving is nú geopend.