Toen Van der Sar eindelijk zijn ‘Van Breukelen-moment’ had

Shad Gaspard Verhoeven treurt om overlijden ex-trainings­part­ner en topworste­laar: ‘Hart is gebroken’

20 mei Het stoffelijk overschot van voormalig topworstelaar Shad Gaspard is vanmorgen, Amerikaanse tijd, aangetroffen op het strand van Los Angeles. Gaspard was vermist sinds zondag, toen hij bij het zwemmen werd gegrepen door een hoge golf. De 39-jarige Amerikaan trainde af en toe met Rico Verhoeven als de Brabander in de Verenigde Staten was.