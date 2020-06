Toen zo'n beetje alle tennisrecords aan flarden werden geslagen

Het is dinsdagavond 22 juni 2010 even na zessen als de Britse commentator Ron McIntosh plaatsneemt op baan 18 van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Het is zijn debuut op Wimbledon, McIntosh is normaliter bokscommentator en de partij tussen John Isner en Nicolas Mahut wordt zijn vuurdoop in het tennis. Een leuk potje om in te komen, kreeg hij te horen, geen wereldsterren op de baan. Zo kan de debuterende verslaggever fijn in de luwte de kneepjes van het vak leren.