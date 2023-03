Topjudoka vloert winkeldief: ‘Hij was een halve minuut lang bevroren, keek me met zúlke ogen aan’

LIVE eredivisie | FC Volendam op voorsprong, maar Fortuna Sittard doet via Noslin iets terug

Speelronde 26 van de eredivisie wordt vanavond afgetrapt door nummer veertien FC Volendam en nummer elf Fortuna Sittard. Op 2 oktober was Fortuna in Sittard met 2-0 te sterk, hoe is dat in Volendam? Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.