Topsporters mogen weer trainen: één zwemmer per baan, geen turncapriolen

Door Rik Spekenbrink en Natasja Weber



Speerwerpen op het land van de boer, zwemmen in een opblaasbadje en volleyballen op het dakterras. De Nederlandse topsporters toonden zich de afgelopen weken creatief toen in het hele land de deuren van het zwembad en de sporthal op slot gingen. Maar hoe langer de ‘intelligente lockdown’ duurde, hoe luider bij sommigen de roep om een uitzonderingspositie voor de beroepsgroep. Die kwam er, vanaf morgen kan een deel van de topsporters weer aan de gang op hun gebruikelijke trainingslocatie. Maar het zal in de eerste weken toch vooral gaan om basale trainingen. Weer fit worden. Routine aanbrengen in de dag. Want heel veel mag en kan nog niet, leert een belrondje langs sportbonden.