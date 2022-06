Tour de France, Wimbledon, Formule 1 en EK’s: dit is het programma voor deze bomvolle sportzomer

Nederland en België willen in 2026 samen dubbel WK hockey houden

Nederland en België hebben zich samen kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK hockey voor zowel mannen als vrouwen in de zomer van 2026. Het Wagener-stadion in Amstelveen en het nieuwe hockeystadion in de Belgische stad Waver zijn de beoogde speellocaties.

