Ultieme krachtsinspanning bezorgt Van der Poel de zege in Namen

Clash met Bayern Kan het Leverkusen van Bosz en Sinkgraven stunten à la Leicester City?

19 december Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz dendert door de Bundesliga. Thuis tegen Bayern München wordt de ploeg zaterdagavond mogelijk winterkampioen. Maar is een verrassende landstitel à la Leicester City in Engeland of AZ in Nederland ook mogelijk? Drie voors en tegens uitgelicht.