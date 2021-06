Valverde sprint naar dagsucces in Dauphiné na zware rit, Loetsenko nieuwe leider

Valverde ging in de laatste honderd meter met een perfect getimede versnelling op en over Tao Geoghegan Hart. De Girowinnaar van Ineos Grenadiers probeerde het met een late uitval, nadat meerdere renners voor de aanval kozen op de slotklim.

Geletruidrager Pöstlberger (Bora-hansgrohe) was toen al even gelost. De Oostenrijker kreeg het op de voorlaatste beklimming lastig en zag al snel in dat hij zijn leiderstrui moest afstaan. Op de slotklim naar Le Sappey-en-Chartreuse probeerden onder andere David Gaudu (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Geoghegan Hart en Miguel Ángel López (Movistar) weg te rijden. Alles kwam op een kilometer van de streep echter weer samen.



López koos ervoor om in die slotkilometer op kop te rijden voor ploeggenoot Valverde en de 41-jarige oud-wereldkampioen maakte het af met een indrukwekkende sprint. Hart strandde op plek 2, vlak voor Patrick Konrad en Kelderman, het klimmersduo van Bora-hansgrohe. Loetsenko, woensdag winnaar van de individuele tijdrit, eindigde als zevende en neemt de gele trui over van Pöstlberger.



Morgen gaat de Dauphiné verder met een nieuwe, zware bergrit. De aankomst ligt dan op La Plagne. De WorldTour-wedstrijd eindigt zondag met opnieuw een bergetappe, dan naar Les Gets.