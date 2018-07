Van Barneveld bereikt tweede ronde World Matchplay

Van Dijk scoort voor Liverpool tegen winnend Borussia Dortmund

22 juli Borussia Dortmund won vanavond met 3-1 van Liverpool in de International Champions Cup, het voorbereidingstoernooi voor de grote clubs in Europa. Virgil van Dijk scoorde in de eerste helft met een fraaie kopbal namens Liverpool, maar Christian Pulisic schonk Dortmund de oefenzege.