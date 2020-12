Van der Poel sluit 2020 af met fraaie overwinning in Bredene

eindejaarsinterview Dochter (5) van Tim Coronel was eerste coronapa­tiënt in Alphen: ‘Binnen een dag wist iedereen het’

29 december Mikki Coronel, de 5-jarige dochter van autocoureurs Gaby Uljee en Tim Coronel, was op 2 maart de eerste in Alphen bij wie het coronavirus werd vastgesteld. De GGD verstuurde destijds nog bij iedere nieuwe besmetting een persbericht. ,,Binnen een dag wist iedereen wie het was, de telefoon stond hier roodgloeiend.”