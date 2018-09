Van Gerwen heeft geen kind aan Chisnall in Champions League

De darter kwam in de eerste leg nog op achterstand, maar daarna walste Van Gerwen over de Noord-Ier heen.

Champions League of Darts

De Champions League of Darts heeft dit jaar een andere opzet. Hierbij spelen de acht beste spelers van de wereld tegen elkaar. De darters zijn opgedeeld in twee groepen van vier. De top twee per groep gaan door en die maken via een knock-out uiteindelijk uit wie de winnaar wordt van de Champions League. Michael van Gerwen zit in een poule met Gary Anderson, Daryl Gurney en Dave Chisnall.