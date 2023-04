Van Gerwen in halve finale onderuit tegen Clayton

Vitesse maakt vertrek directeur Pascal van Wijk officieel bekend, Rovers volgt hem op

Algemeen directeur Pascal van Wijk vertrekt definitief bij Vitesse. Hij ontbrak de afgelopen weken al nadat hij zich ziek had gemeld bij de club die in de Eredivisie maar net boven de degradatiezone staat. ,,Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar het belang van Vitesse staat voorop”, laat Van Wijk in een persbericht weten.