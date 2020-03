Van Gerwen plaatst zich met negendarter voor finale UK Open

Dembélé (32) stopt als internatio­nal van België

19:47 Moussa Dembélé (32) stopt als international van België. Dembélé, die tegenwoordig in China voor Guangzhou R&F speelt, scoorde vijf keer in 82 interlands voor de Rode Duivels. ,,Het hoofdstuk is afgesloten. Ja, ook als Martínez me voor het EK nog belt.”