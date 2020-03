Van Gerwen rekent af met Price en pakt eerste toernooiwinst van 2020

Het was tot nog toe een zeer teleurstellend 2020 voor Mighty Mike, met verschillende vroege exits op meerdere toernooien. Ook tegen Price leek hij na een slechte start het onderspit te delven. De Welshman pakte een vroege voorsprong (1-5), maar was daarna niet opgewassen tegen Van Gerwen. De nummer één van de wereld boog de achterstand om in een kleine voorsprong en hield die in de best-of-21 uiteindelijk vast.

Het is de derde keer van MVG de UK Open op zijn naam schrijft. Hij won ook al in 2015 en 2016. De laatste drie jaar stond Van Gerwen niet in de finale. De Brabander stak dit kalenderjaar nog niet in grootse vorm. Hij verloor de finale van het WK en is in vijf speelronden in de Premier League al tweemaal onderuit gegaan.