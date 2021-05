Van Gerwen toch weer met lege handen in Premier League, stukadoor Clayton wint 290.000 euro

De Welshman Clayton nam het in de finale op tegen een andere debutant in de Premier League. De Portugees José de Sousa won in de tweede halve finale in Milton Keynes met 10-9 van Nathan Aspinall. In de finale was De Sousa niet opgewassen tegen Clayton. De stukadoor uit het dorpje Pontyberem in het zuiden van Wales, won de finale met 11-5 overtuigend.



De 46-jarige Clayton is daarmee de zevende winnaar van de Premier League Darts, dat sinds 2005 jaarlijks wordt gehouden. Phil Taylor is recordhouder met zes eindzeges, Van Gerwen bleef op vijf steken. Vorig jaar wist Van Gerwen zich voor het eerst niet te plaatsen voor de play-offs. Raymond van Barneveld won het toernooi in 2014, toen hij Van Gerwen in de finale versloeg.