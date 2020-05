Vettel vertrekt eind dit seizoen bij Ferrari

,,Dit was geen makkelijke beslissing”, zegt teambaas Mattia Binotto over het gezamenlijke besluit. ,,We kwamen samen tot het idee dat het beter is om uit elkaar te gaan om onze doelen te bereiken. Sebastian is onderdeel van de geschiedenis van de Scuderia.”

De Duitser rijdt al sinds 2015 voor Ferrari en won sindsdien veertien grands prix. Het grote doel, de eerste wereldtitel voor Ferrari sinds 2008, bleef echter buiten bereik. Afgelopen seizoen stond Vettel zelfs in de schaduw van zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc, die voor hem eindigde in de WK-stand. Bij Red Bull werd Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1.



Vettel ontkent dat geld een rol heeft gespeeld in zijn beslissing. ,,Zo denk ik niet en zo zal ik ook nooit denken. De afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat ik naar de echte prioriteiten in mijn leven ben gaan kijken. Ik ga nu de tijd nemen om te kijken wat echt belangrijk is in mijn toekomst.”



Er gingen al langere tijd geruchten dat Vettel zou vertrekken bij Ferrari. Zo werd de viervoudig wereldkampioen al gelinkt aan Renault. Omgekeerd zou Daniel Ricciardo een van de gegadigden zijn om het stoeltje van Vettel over te nemen.



Het Formule 1-seizoen is nog steeds niet begonnen door de uitbraak van het coronavirus. De sport doet er alles aan om begin juli in Oostenrijk de eerste Grand Prix te rijden.