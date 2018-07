Vijfde titel voor Isner in Atlanta

Podcast Stompé: Alleen Van Gerwen kan Anderson in deze vorm aan

29 juli Tijdens de World Matchplay maken Co Stompé en Vincent Gerhardt elke dag een Totally Darts-podcast. In deze aflevering blikken ze terug op de uitschakeling van Jeffrey de Zwaan in de halve finale tegen Gary Anderson. ,,Anderson gooide zijn hoogste gemiddelde ooit op de Matchplay, dat was er dus voor nodig om De Zwaan te kloppen.'' Tot slot blikken de mannen vooruit op de finale van vanavond.