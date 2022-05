Vijftien sportblessures die nóg absurder waren dan het kurkmoment van Biniam Girmay

Biniam Girmay stapte vandaag niet meer op de fiets in de Giro, omdat hij gisteren een oogblessure had opgelopen. Niet in de koers, maar na afloop, toen de kurk van de champagnefles in zijn oog schoot . Schrale troost: het kan nóg knulliger.

Ook in de eredivisie deed zich dit seizoen een bizarre blessure voor: SC Heerenveen-back Rami Kaib brak namelijk zijn kaak bij het eten van een wortel. Na een duel op de training voelde het al niet helemaal lekker, maar toen hij thuis zijn tanden in een wortel zette, voelde hij naar eigen zeggen ‘alles kapotgaan’.

Hij kan het daar goed over hebben met teamgenoot Sydney van Hooijdonk, die ook ooit een wedstrijd moest missen door een in huis opgelopen blessure. In zijn badkamer was zijn douchewand namelijk geklapt, waardoor zijn voeten helemaal onder de glaswonden kwamen te zitten en voetballen even niet mogelijk was.

Ook Erik Pieters weet hoe scherp glasscherven kunnen zijn. In zijn PSV-periode pakte hij een rode kaart en uit frustratie sloeg hij in de catacomben een ruitje in. Het gevolg? Pieters werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht om de wonden operatief te laten behandelen. Vanaf dat moment durfde PSV-coach Dick Advocaat volgens de mythe ook niet meer met een ruit op het middenveld te spelen.

Niet alleen buiten de lijnen lopen sporters gekke blessures op, maar ook in het veld doen zich de gekste situaties voor. PEC-verdediger Trent Sainsbury brak in 2017 bij zijn debuut namelijk zijn knieschijf door te vallen op een slecht gemonteerde sproeikop in het veld. Daar kan overigens ook Kenny Tete over meepraten, hij scheurde ooit zijn enkelband door in het putje van een sproeier te gaan staan.

Net als Tete liep ook een andere voormalig Ajacied een bijzondere blessure op. Jari Litmanen was namelijk aanwezig tijdens de presentatie van de nieuwe bondscoach van Finland, Roy Hodgson. De Engelsman probeerde een blikje cola open te krijgen, maar dat ging behoorlijk moeizaam. Na nog een keer flink kracht te hebben gezet, schoot het lipje los, precies in het oog van Litmanen.

Quote Ik dekte tafels in het restaurant toen ik buiten ineens een lichaam op de grond zag vallen Hotelmedewerker

Op het WK van 2014 schopte Nederland het maar liefst tot de halve finale. Het verloor daar na penalty’s van Argentinië, mede doordat Javier Mascherano in de laatste minuut van de reguliere speeltijd Arjen Robben met een uiterste krachtsinspanning van scoren hield. Aan deze heldendaad hield hij echter wel een blessure over, de Argentijn scheurde namelijk zijn anus. Bij veel Nederlanders staat hij vanaf dat moment beter bekend als Mascheranus.

Zijn landgenoot Ever Banega kreeg de lachers twee jaar eerder al op zijn hand. Tijdens het tanken was hij namelijk zijn auto vergeten op de handrem te zetten. Terwijl hij zijn wagen vol gooide met benzine, reed zijn auto zo over zijn voet heen. Een enkel-, scheen- en kuitbreuk zorgden ervoor dat hij ruim een half jaar uit de roulatie lag.



Antenne in neus

Dat auto’s gevaarlijke objecten zijn, ondervond ook voormalig Ghanees international Charles Akonnor. Bij het testen van zijn autoradio schoot de antenne recht in zijn neus, waardoor hij weken uit de roulatie lag. Later in zijn carrière miste hij ook enkele wedstrijden doordat hij bij de kapper door een glazen tafel was gevallen.

Waar Akonnor er nog van baalde dat er glas aanwezig was, was bij Argentijns jeugdinternational Tomas Conechny juist het probleem dat het er niet was. Bij het spelen van een potje FIFA op zijn hotelkamer raakte hij zo gefrustreerd dat hij opvloog, zijn evenwicht verloor en vervolgens door zijn hotelraam drie meter naar beneden viel.

Een hotelmedewerker zei later tegenover Bleacher Report: „Ik dekte tafels in het restaurant toen ik buiten ineens een lichaam op de grond zag vallen. Het kind lag op de grond en had duidelijk veel pijn. Gelukkig was hij, afgezien van twee verstuikte enkels en een paar snijwonden en kneuzingen, in orde.”

Een van de meest heftige blessures staat op naam van Paulo Diogo. De Zwitser tekende aan voor het winnende doelpunt en vierde dat met het publiek. In de hekken bleef hij echter met zijn trouwring achter een spijl hangen, waarmee hij onbedoeld een deel van zijn vinger amputeerde. Tot overmaat van ramp kreeg hij van de scheidsrechter ook nog eens een gele kaart.

Blaar doorprikken met drilboor

Vanuit de voetbalwereld is er nog een scala aan voorbeelden van opmerkelijke blessures. Zo gaf Excelsior-speler Eldridge Rojer ooit aan zijn knie te hebben verdraaid tijdens een vrijpartij, wilde Manchester City-aanvaller Darius Vassel een blaar doorprikken met een drilboor, waarbij hij in zijn teen boorde en tastte een te lange zonnebankbeurt van AC Milan-verdediger Philippe Mexès zijn zicht aan, waardoor hij niet kon spelen tegen Celtic.

Niet alleen in het voetbal komen gekke blessures voor, maar ook in andere sporten. Deze zomer brak BMX’er Niek Kimmann zijn knie doordat een official tijdens een training dacht de baan over te kunnen steken. Mathieu van der Poel kampte maanden met rugklachten doordat hij tijdens een mountainbikewedstrijd dacht dat er een plankje lag en vervolgens meters naar beneden viel.