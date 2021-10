Voetbal Kort | Ajax-aanvaller Kudus scoort voor Ghana, Rui Costa nieuwe voorzitter van Benfica

Keuken Kampioen Divisie Vlam slaat in de pan bij KKD-top­per Excelsior-Em­men

9 oktober De man in vorm bij Excelsior bekroonde zijn topvorm met de winnende treffer op bezoek bij FC Emmen. Thijs Dallinga kopte de Rotterdammers voorlopig naar de koppositie in een topper waar in de slotfase de vlam in de pan sloeg. Eerder op de dag won VVV-Venlo de Limburgse derby van MVV met 2-0.