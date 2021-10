Voetbal Kort | Brobbey loopt CL-duel met Paris Saint-Germain mis, Romero tekent bij Venezia

VIDEO Fury verrast door gedrag Wilder: ‘Hij is een idioot, ik bid voor hem’

10 oktober Tyson Fury gaf de door hem verslagen Deontay Wilder vannacht nog een tik na. De Brit had na het WBC-wereldtitelgevecht in het zwaargewicht geen goed woord over voor zijn ‘onsportieve’ tegenstander. ,,Een slechte verliezer.’’