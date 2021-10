Voetbal Kort | FC Emmen verbaast na sekswinkel opnieuw met sponsor, Sangaré scoort ook bij Ivoorkust

‘Verrast en teleurge­steld’ zijn nog poeslieve bewoordin­gen voor het gevoel van Rico Verhoeven

6 oktober Voor de tweede keer dit kalenderjaar ziet wereldkampioen Rico Verhoeven een met veel bombarie aangekondigd wereldtitelgevecht in het zicht van de haven in rook opgaan. Door de blessure van Alistair Overeem moet organisator Glory in alle haast op zoek naar een waardige vervanger om de Gelredome over tweeënhalve week vol te krijgen. Jamal Ben Saddik is favoriet.