Voetbal Kort | Karsdorp verliest in Venetië van Haps, Valencia en Cillessen in extremis naast Atlético

Bij AZ zien ze na aantrekken van Arne Slot als trainer meer kopieerge­drag in de Kuip

Het is vandaag de eerste keer dat Feyenoord-trainer Arne Slot tegen AZ speelt, de club die hem bijna een jaar geleden pardoes aan de kant zette. ,,Beladen wedstrijd? Het moet niet over mij gaan, maar over het feit dat wij na drie nederlagen tegen AZ weer willen winnen.”

10:52