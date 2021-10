Voetbal Kort | Lukaku mentaal vermoeid, Willem II dicht bij overname stadion

Vitesse tegen Spurs voor het eerst in zeven jaar in uitver­kocht Gelredome

19 oktober Vitesse speelt donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur voor de Conference League in een volgepakt stadion. Het Gelredome is uitverkocht. De Arnhemse club meldt dat er voor het duel 23.731 tickets zijn verkocht.