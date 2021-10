Voetbal Kort | Napoli na acht duels nog alijd foutloos in Serie A, zege De Roon en Koopmeiners

VIDEO Held in de Arena, schlemiel in Alkmaar: Maarten Paes blijft hoe dan ook stoïcijns

16:51 Een groter contrast was nauwelijks denkbaar. Door zijn blunder ging doelman Maarten Paes (23) van de held in de Johan Cruijff Arena naar de schlemiel in Alkmaar, waar FC Utrecht met liefst 5-1 van AZ verloor. Hij onderging zijn lot gisteren met verve.