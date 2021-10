Voetbal Kort | Napoli na acht duels nog altijd foutloos in Serie A, weer nederlaag Van den Brom

Griekspoor pakt derde challenger op rij en breidt zegereeks uit tot 16 wedstrij­den

18:50 Tallon Griekspoor heeft in Napels zijn derde challengertoernooi op rij gewonnen. De Nederlandse tennisser was in de finale met 6-3, 6-2 te sterk voor de Amerikaan Alexander Ritschard en boekte zo zijn zestiende overwinning op rij.