Voetbal Kort | Oud-Ajacied Van Rhijn tekent in Duitsland, De Bruyne kijkt uit naar clash met Club Brugge

Video Van Gerwen onderuit in EK-finale: ‘Ik speelde verschrik­ke­lijk slecht’

18 oktober Michael van Gerwen heeft vanavond in Salzburg naast zijn vijfde Europese titel gegrepen. De Nederlandse nummer drie van de wereld werd in de finale verslagen door Rob Cross, die met 11-8 won en net als in 2019 het EK op zijn erelijst mag bijschrijven.