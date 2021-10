Voetbal Kort | Oud-Ajacied Van Rhijn tekent in Duitsland, Gözübüyük fluit Ajax - PSV

Oranje moet op EK achter topland Portugal vechten om tweede plek in de poule

18 oktober Speel je een EK in eigen land, word je door de UEFA eerst in pot 4 gestopt en blijk je daarna ook nog de regerend Europees én wereldkampioen te treffen. Het overkwam Oranje Futsal maandagavond in Zeist, waar de loting voor het EK in eigen land plaatsvond. Op de KNVB Campus werd de ploeg van bondscoach Max Tjaden aan grootmacht Portugal gekoppeld en kwam ook Oekraïne in poule A terecht. De laatste tegenstander is binnenkort pas bekend.