Voetbal Kort | Pittige Belgische topper met twee rode kaarten eindigt onbeslist

Belg Bashir Abdi stunt in Rotterdam Marathon met Europees record

13:56 De Belg Bashir Abdi heeft op spectaculaire wijze de marathon van Rotterdam gewonnen. De winnaar van olympisch brons verbeterde het parkoers- en Europees record: 2.03.36. Het oude record was met 2.04.16 in handen is van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.