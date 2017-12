Volg hier vanaf 15.30 uur live de loting van het WK voetbal

De 32 landen die komend jaar meedoen aan het WK voetbal, horen vandaag welke tegenstanders ze treffen in de groep. Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint in Moskou de loting. Voor het eerst in zestien jaar ontbreekt de naam van Nederland in de balletjes bij de loting voor een WK.



De voormalige Engelse topspits Gary Lineker presenteert de loting samen met de Russische sportjournaliste Maria Komandnaja. Ze krijgen op het podium hulp van Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafú, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Carles Puyol, Nikita Simonjan én Diego Maradona. De topschutter aller tijden van het WK, de Duitse spits Miroslav Klose, levert de wereldbeker af. Klose veroverde op het vorige WK in Brazilië met de 'Mannschaft' de wereldtitel.



Rusland is als gastland automatisch ingedeeld in groep A en speelt op 14 juni de openingswedstrijd in het Loezjniki-stadion van Moskou. De loting start met het verdelen van de andere zeven landen uit pot 1 (Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en Frankrijk) over de poules B tot en met H. Daarna volgen pot 2 (met onder meer Spanje en Engeland), 3 en 4.