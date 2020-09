Voormalig atletiekbestuurder Diack naar gevangenis: ‘Zege voor sport’

Papa Massata Diack kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd en moet een een boete van 1 miljoen euro betalen. De zoon van de voormalige topofficial ontvluchtte Frankrijk nadat het justitieel onderzoek was begonnen en keerde terug naar Senegal. Hij werd bij verstek berecht, ook wegens corruptie en andere illegale praktijken. Lamine Diack zou onder meer voor bijna 3,5 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Het bestuur van World Athletics reageerde positief op het vonnis. “Hoewel we teleurgesteld zijn dat dit is gebeurd in onze sport, zijn we dankbaar voor de krachtige en duidelijke beslissingen die zijn genomen tegen de betrokken personen. We willen iedereen verzekeren dat de hervormingen die ons congres in 2016 heeft goedgekeurd, garanderen dat soortgelijke acties door individuen nooit meer kunnen voorkomen in onze sport.”