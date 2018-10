Voormalig sportjournalist Bert Nederlof overleden

In zijn huis op Texel is zaterdag oud-sportjournalist Bert Nederlof (72) overleden. Dat melden zijn voormalige werkgevers Voetbal International en NOS. De geboren Rotterdammer was al geruime tijd ziek.

Nederlof groeide op in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hij begon in Rotterdam ook zijn journalistieke loopbaan, als verslaggever amateurvoetbal bij De Rotterdammer. Daarna werkte hij voor Trouw en De Tijd en trad in 1973 in dienst bij Voetbal International.

Daarnaast was hij bekend als commentator van het NOS-radioprogramma Langs de Lijn. In 1988 deed hij samen met Jack van Gelder live verslag van het EK in Duitsland, waar het Nederlands elftal de Europese titel won.