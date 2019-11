Voormalig voetbaltrainer Pim Verbeek (63) overleden

Voormalig voetbaltrainer Pim Verbeek is op 63-jarige leeftijd overleden. Verbeek, die in februari zijn functie als bondscoach van Oman neerlegde, was al enige tijd ziek.

De laatste periode van zijn leven was Verbeek actief als bestuurslid technische zaken bij Sparta. De Rotterdammer was jarenlang speler op Het Kasteel en maakte drie WK’s van dichtbij mee. Verbeek begon zijn trainerscarrière bij De Graafschap, voor hij in 1989 op 33-jarige leeftijd aan het roer kwam bij Feyenoord. Zijn periode in de Kuip werd geen succes, Verbeek won slechts vier wedstrijden in zijn eerste halfjaar als trainer in de eredivisie.

De Rotterdammer deed een stapje terug en werd assistent bij Feyenoord onder Gunder Bengtsson, met wie hij een paar maanden later werd ontslagen. Daarna had hij onder meer FC Wageningen, FC Groningen en Fortuna Sittard onder zijn hoede. Vooral zijn periode in Limburg was succesvol, Verbeek promoveerde met Fortuna naar de eredivisie.

Pim Verbeek (links), met naast zich Ioan Sabau en Ger Lagendijk, in zijn periode bij Feyenoord. © Rotterdams Dagblad

Wereldreiziger

Na zijn periode in Nederland ging Verbeek bij verschillende nationale ploegen aan de slag. Onder meer bij Zuid-Korea, waar hij op het WK van 2002 de rechterhand was van bondscoach Guus Hiddink. De Zuid-Koreanen leverden een unieke prestatie en haalden in eigen land de halve finale. Op het WK van 2006 in Duitsland was Verbeek wederom assistent. Dit keer van Dick Advocaat, die hij daarna zou opvolgen.

Pim Verbeek (linksachter) was succesvol als assistent-bondscoach van Guus Hiddink bij Zuid-Korea. © ANP

Eind 2007 werd Verbeek bondscoach bij Australië, waarmee hij zich plaatste voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Daar bleek de groepsfase met vier punten het eindstation voor de Australiërs. In september 2008 liet Verbeek zich met zijn ploeg ook nog gelden in Nederland, door in een oefenwedstrijd met 2-1 te winnen van Oranje.

Na jaren aan de andere kant van de wereld werkte Verbeek van 2010 tot en met medio 2014 met Marokkaanse jeugdelftallen. Zijn laatste klus als hoofdtrainer was die bij het nationale elftal van Oman, waar Verbeek van december 2016 tot begin dit jaar aan het roer stond. Daar veroverde hij onder meer de Golf Cup of Nations.