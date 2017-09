Wereldkampioen veldrijden Van Aert lonkt naar asfalt

Van der Sar 'Sánchez had nog twee of drie jaar bij Ajax moeten blijven'

10:31 Davinson Sánchez vertrok deze zomer al na één seizoen bij Ajax om bij Tottenham Hotspur aan de slag te gaan. Als het aan algemeen directeur Edwin van der Sar ligt, had de Colombiaan nog langer in Amsterdam gespeeld. ,,Maar dat is voor Ajax moeilijk.''