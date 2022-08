Werk aan de winkel voor Botic van de Zandschulp na kansloze nederlaag in Montreal

Van de Zandschulp wist in de eenzijdige partij geen enkele keer de servicegame van de linkshandige Brit te winnen en stond zelf vier keer zijn opslaggame af. De Nederlander noteerde bovendien liefst 24 onnodige fouten. De mondiale nummer 25 speelde nooit eerder tegen de 26-jarige Brit, die vorige week nog finalist was in het Mexicaanse Los Cabos en een maand geleden de halve finales haalde op Wimbledon.

Voor Van de Zandschulp was het pas de eerste keer dat hij mocht deelnemen in Montreal. Hij reist nu door naar Cincinnati, waar volgende week opnieuw een masterstoernooi gehouden wordt. Daarna doet hij mee in Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales.