WK-debuut lonkt voor drietal handbalsters

De door Mayonnade samengestelde groep telt achttien speelsters, van wie er steeds zestien worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Het WK is van 30 november tot en met 15 december.



Nederland is ingedeeld in een groep met Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Op 30 november opent Oranje de groepsfase met een wedstrijd in Kumamoto tegen Slovenië.