WK-goud voor zeilsters Bekkering en Duetz

Bekkering en Duetz, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, zijn de eerste 49erFX-zeilsters ooit die twee keer op rij de wereldtitel winnen. ,,Het is een hele spannende week geweest met heel wisselende resultaten. De laatste dagen hebben we steady gevaren. In de medalrace stond er best veel wind en golven en hebben we ons eigen plan gevolgd. Heel tof om weer te winnen”, aldus Bekkering.