Yankees verslaan Twins dankzij grand slam van Gregorius

Turnsters als zesde naar teamfinale op WK in Stuttgart

5 oktober De Nederlandse turnsters hebben de kwalificaties van de WK in Stuttgart afgesloten als zesde. De ploeg onder leiding van Vincent Wevers wist vroeg in de middag al dat het behaalde puntentotaal van 162,663 voldoende was voor een plaats bij de beste twaalf landen. Daarmee was deelname aan de Spelen van Tokio verzekerd.