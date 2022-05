Zeilkampioen Marit Bouwmeester bevalt van dochter en kijkt alweer vooruit: ‘De timing is perfect’

“Hello world! Daar is ze dan, onze lieve kleine Jessie Mae”, aldus Bouwmeester, die vorig jaar op de Spelen van Tokio genoegen moest nemen met brons. Eind oktober onthulde ze dat ze zwanger was. “Diederick en ik zijn super blij en dankbaar”, schreef de zeilster toen op Instagram. “Als alles goed mag blijven gaan, is de timing perfect voor mijn ‘road to’ de Olympische Spelen van Parijs.”

Bouwmeester, die haar volgers de afgelopen maanden via Instagram op de hoogte hield over de ontwikkelingen in haar zwangerschap, hoopt over twee jaar weer te kunnen meedoen om de olympische medailles. Ze was er al bij in Londen 2012, toen ze zilver pakte in de Laser Radial.