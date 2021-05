Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1

Ook Formule 1-commentator Olav Mol kreeg vanmorgen een belletje van de ceo van Ziggo Sport over de verloren strijd. ,,Het is niet leuk, laten we dat voorop stellen. Maar er is één ding heel belangrijk nu: dat er continuïteit voor de fans komt.” Of Mol volgend jaar mag aanblijven als commentator is nog onduidelijk. ,,Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Al hoop ik van niet natuurlijk.” Volgens hem is Ziggo beslist niet uit de gratie gevallen bij de Formule 1. ,,We hebben niets dan lof gekregen de afgelopen jaren. Nee, ik denk dat het uiteindelijk om de harde knikkers draait. Ik weet dat Ziggo een heel serieus bod heeft gedaan, maar dat het bedrag in het niet viel bij het bod van de winnende partij.” Dat moet volgens Mol om een overbieding van vele miljoenen gaan, al weet hij de exacte cijfers niet.