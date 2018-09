Zlatan schrijft historie met 500ste doelpunt

Rojer en Middelkoop grijpen strohalm in dubbelspel Davis Cup

15 september De Nederlandse Davis Cup-ploeg heeft in Toronto de cruciale wedstrijd in het dubbelspel gewonnen. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop versloegen vandaag het Canadese koppel Vasek Pospisil en Daniel Nestor met 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), waardoor Oranje de achterstand in de Davis Cup-ontmoeting met 2-1 verkleinde.