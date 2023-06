Bewolkte middag en avond in Stadskanaal

met video Renate (41) doet mee aan het NK treintrek­ken: ‘Ik sta elke keer weer versteld van wat ik kan’

WASPIK - Het kan bijna niet anders of Renate van Gils (41) uit Waspik is de sterkste vrouw van De Langstraat. Zondag doet ze mee aan het NK treintrekken in Stadskanaal. ,,Een mensenlichaam kan zoveel aan.”