Dit is hoe de eerste teams uit Stadskanaal dit weekeinde speelden

Basketbal­lers ZZ Leiden pakken na bizarre slotfase tegen Donar nationale titel

De basketballers van ZZ Leiden hebben na een bizarre slotfase in de finale de nationale titel veroverd. De ploeg van coach Douglas Spradley was in de vijfde en beslissende wedstrijd in de play-offs met 82-81 net iets sterker dan Donar uit Groningen. Het is de vijfde titel voor Leiden.