Unieke operatie in Groningen: vrouw uit Emmen krijgt als eerste kunstborst­been en kunstrib­ben

Een 47-jarige vrouw uit Emmen heeft een kunstborstbeen en gedeeltelijke kunstribben gekregen. Het is de eerste keer in Nederland dat zo’n operatie is uitgevoerd, meldt het Universitair Medisch Centrum Groningen woensdag. De vrouw kreeg de protheses omdat haar eigen borstwand moest worden geamputeerd vanwege een bottumor van meer dan 10 centimeter groot.