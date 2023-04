In Stadskanaal lichte regen en half bewolkt weer vanochtend

Verkenner Drenthe adviseert college van BBB, CDA, VVD en PvdA

BoerBurgerBeweging (BBB), CDA, VVD en PvdA kunnen samen een nieuw college van Gedeputeerde Staten vormen in Drenthe. De vier partijen bezetten samen 28 van de 43 zetels in Provinciale Staten van Drenthe. In PS is een breed draagvlak voor een college waarin in elk geval BBB en CDA zitten.