Regenbuien, maar soms ook zon in Stadskanaal vandaag

‘Beroepsin­val­ler’ Dennis Chafiâ komt weer terug in de Westlandse gemeente­raad

Dennis Chafiâ komt weer terug in de Westlandse gemeenteraad voor het CDA. Inmiddels voor de derde keer, maar ook dit keer tijdelijk, want hij gaat nu zijn collega Janice de Jong voor zestien weken vervangen. De Maasdijkse vertrekt tijdelijk in verband met zwangerschapsverlof.